В МГУ стартовал Форум юридических клиник

Профессиональная правовая помощь, ее качество и своевременность. Эти вопросы - в центре внимания участников открывшегося сегодня в МГУ Форума юридических клиник.

Это специальные подразделения при юридических вузах или факультетах, где студенты старших курсов бесплатно оказывают правовую помощь населению. Здесь будущие юристы учатся профессии на практике, "леча" правовые проблемы.

Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения реальной юридической практики, здесь пройдут мастер-классы и тренинги под руководством лучших специалистов отрасли.