Морские котики – "пенсионеры" Павел и Чебу всю жизнь вместе: их отправили в санаторий

Санаторно-курортное лечение для морских котиков. Старожилы Приморского океанариума прибыли на летние квартиры, в открытый морской вольер. Тут они будут отдыхать и поправлять здоровье до осени. В плотном каникулярном графике - зарядка, массаж, аквааэробика, рыбная диета.

Юркая миниатюрная самка северного морского котика по кличке Чебу - первой заехала в большой морской вольер. Следом специалисты Приморского океанариума заносят уже клетку побольше. В ней — солидный упитанный самец Павел.

Эти ластоногие — старожилы Приморского океанариума. Паше 20 лет, Чебу — 18. По меркам морских котиков, они уже давно бабушка и дедушка.

Много лет назад трюки Паши и Чебу вызывали овации и восторг у зрителей Приморского океанариума. Сейчас артисты на пенсии. И уже второй год будто получают путевку на курорт - переезжают из закрытого вольера в открытый морской, чтобы поправить здоровье.

"Мы заметили, что у Паши, например, изменился внешний вид, у него выросла холка, она стал кричать, превратился в настоящего секача на лежбище", - рассказал Антон Брыков, руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Приморского океанариума.

День в "санатории" для морских котиков у Чебу начинается с завтрака и зарядки одновременно. Затем разминают голосовые связки.

Чебу - своенравная и капризная актриса. Съемки под водой не любит — сразу ест камеру. А нечаянно снимешь не с того ракурса, высказывает все свое недовольство оператору.

При этом, несмотря на свой возраст, выдает такие трюки, что точно бы победила на конкурсе талантов среди ластоногих. Почетный артист Паша с утра тоже любит поесть и попеть. Затем комплекс оздоровительных программ. Обязательно в расписании - аквааэробика.

Чтобы легче давались упражнения, Паша, в отличие от Чебу, сейчас на небольшом дефиците калорий. Все-таки 215 килограммов весит. Но это до тех пор, пока косяки рыбы не зайдут в вольер. В прошлом году актеры — пенсионеры отъелись от души.

Они всю жизнь вместе. Паша до сих пор охраняет Чебу. А ее дерзкий характер не мешает везде ходить за своим покровителем и принимать его защиту. Несмотря на свой немного грозный вид, Паша очень дружелюбный. На таком санаторно-курортном лечении он будет все лето, и только осенью вернется в экспозицию океанариума.

Чебу также будет в санатории до осени. Специалисты уверены, что такая смена среды обитания хорошо скажется на здоровье морских котиков и продлит жизнь этим животным.