Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом вышла к людям и сделала заявление

Кейт Миддлтон впервые за три года отправилась за границу с официальным визитом. Принцесса Уэльская уехала в Италию, оставив детей и мужа дома.

Расставание тяжело далось Кэтрин, но она чувствует себя полной энергии и воодушевления, ведь это ее первая поездка после того, как у принцессы был диагностирован рак, сообщил Кенсингтонский дворец.

За два дня в Италии Кейт успела посетить несколько мероприятий и познакомиться с особенностями образовательного подхода в городке Реджо-Эмилия. Перенять опыт итальянцев в работе с детьми и было целью визита принцессы. Накануне Миддлтон попрощалась с Италией, выступив с эмоциональным заявлением.

"За последние два дня в Реджо-Эмилии я своими глазами увидела силу природы и творчества, которые ставят человеческие связи в центр мира ребёнка. Я провела здесь по-настоящему трогательное и незабываемое время. Спасибо жителям Реджо-Эмилии за то, что приняли меня в культуру заботы с такой теплотой и щедростью. Наша общая задача в сфере раннего детства — защищать и укреплять связи, которые становятся основой благополучия на всю жизнь. Спасибо от всего сердца", — произнесла принцесса Уэльская.

Последний день в Италии Кэтрин провела, готовя пасту, отдавая дань уважения сэру Дэвиду Аттенборо и играя с детьми на свежем воздухе. Везде, куда бы она ни приезжала, её встречали толпы людей.

Кэтрин также посетила Agriturismo Al Vigneto — винодельческую ферму и гостевой дом в холмах примерно в часе езды от Реджо-Эмилии, где к ней присоединились итальянцы, с которыми она познакомилась за время двухдневного визита. Кейт хотела лично поблагодарить их за поддержку и гостеприимство.