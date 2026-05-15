ВСУ передали России несколько пленных в критическом состоянии

ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии.

Несколько человек были на грани жизни и смерти, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Другим были нанесены тяжелые увечья, включая ампутацию конечностей.

"Медики выяснят, как это произошло – результат ранений, действия той стороны", – сказал дипломат.

Ранее Мирошик рассказал, что ВСУ часто используют в отношении военнопленных методы пыток, которые использовались в ходе кампаний в Афганистане и Ираке. Например, принудительное утопление, удары током, подвешивание за ноги и длительные избиения.

В настоящий момент российские суды рассматривают более 9,5 тысячи уголовных дел по фактам преступлений ВСУ. 1118 военнослужащих ВСУ осуждены в России и сейчас отбывают назначенные наказания.