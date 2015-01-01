Приемная дочь опубликовала переписку с Алексеем Пимановым: показала всю правду о телеведущем

Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

В последний путь Пиманова провожали тысячи людей. Пришли друзья, коллеги и поклонники. Они несли к гробу ведущего охапки цветов. На панихиде, поддерживая друг друга и тихонько плача, присутствовали и дети Пиманова — сыновья Денис и Артем, а также приемная дочь Дарья. Вдова режиссера Ольга Погодина прятала лицо и не отходила от гроба.

Спустя три недели после смерти Пиманова его дочь Дарья все еще оплакивает потерю. Она поделилась теплыми словами об Алексее Викторовиче, рассказав правду о том, каким он был вне кадра.

Судя по смс, что Пиманов писал Дарье, он был заботливым и любящим отцом. "Дашуня, роднулька, с днем рождения! Ты лучшая и классная", — в одном из посланий писал телеведущий дочери.

Теперь Дарья бережно хранит эти архивы, подчеркивая, что они ей очень дороги. "Бог есть любовь! И нет ничего ценнее и сильнее в этой Вселенной… Не верьте тем, кто скажет вам, что это не так", — отметила она в личном блоге.

Дарья Пиманова — приемная дочь телеведущего, она родилась в первом браке Валентины Ждановой. Когда Алексей и Валентина поженились, Пиманов официально удочерил девочку, дал ей свою фамилию, воспитал как родную и помогал строить карьеру на телевидении. Дарья училась на факультете журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина и на Высших курсах сценаристов и режиссеров. С 2015 года является креативным продюсером Всероссийского конкурса исполнителей песни "Новая звезда".