Россия вернула из украинского плена 205 бойцов

Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле "205 на 205".

Обмен прошел при гуманитарном посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны России.

В настоящий момент 205 российских военнослужащих находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После оказанной помощи их отправят в Россию для лечения и реабилитации.

Ранее Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина передала России несколько военнопленных в критическом состоянии.