Выяснилось, как жители городских квартир могут заразиться хантавирусом

Носителями хантавирусов являются грызуны, от которых могут заразиться люди. Обычно это происходит в турпоходах и при сельскохозяйственных работах, но нельзя исключать и другие варианты инфицирования.

Инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева рассказала, что в холодное время "грызуны мигрируют в теплые человеческие постройки", причем при комнатной температуре хантавирус выживает около двух недель.

Недостаточное проветривание жилья повышает риск воздушно-пылевого заражения хантавирусом, ситуацию усугубляет ослабленный иммунитет, цитирует медика ТАСС.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков подтвердил, что основной путь заражения хантавирусами — аэрозольный, то есть человек вдыхает частицы высохших экскрементов грызунов-"контейнеров". Реже люди заражаются при прямом контакте, например, в результате укусов.

Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Ольга Зыкова отмечала, что в группу риска входят работники агропромышленого комплекса и дачники, туристы, участники пеших походов.

При этом академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что хантавирус мутирует и постепенно приспосабливается к существованию в человеческой популяции. В частности, хантавирусы "уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться", хотя оснований для паники нет.