На Кубани с неба сыпались льдины размером с куриное яйцо

Непогода обрушилась сразу на несколько регионов России. В Майкопе прошли сильнейшие ливни. Всего за час улицы города оказались затоплены. Автомобилисты преодолевали водные потоки практически вплавь.

Непогода и в соседнем Краснодарском крае. Так, в Курганинском районе с неба сыпались льдины размером с куриное яйцо. А в Белореченске пострадали клубничные плантации - повреждены не только саженцы, но и теплицы.

Похожая картина в Воронежской области. Проливные дожди с градом и затопленные грядки. А на Дальний Восток вернулась зима - в середине мая Магадан засыпало снегом. В городе скользко, заносы. Не обошлось без множества мелких ДТП - многие водители уже поменяли резину на летнюю.