Яна Рудковская сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа

В семье Евгения Плющенко бушует скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом.

Средний сын олимпийского чемпиона 13-летний Саша, более известный как Гном Гномыч, пришел в ярость от интервью брата. Юный спортсмен записал обращение к родственнику, в котором заявил, что Егор нигде не работает и только клянчит у отца деньги.

Сам же Евгений, пытаясь потушить скандал, публично обратился к старшему сыну. Плющенко позвала Ермака в гости и отметил, что любит Егора, несмотря ни на что.

На фоне обострения конфликта фигуриста с его первым наследником, жена спортсмена Яна Рудковская занялась масштабным обновлении своего люксового гардероба. Продюсер никак не комментирует отношения мужа с его старшим сыном, зато охотно показывает на своей странице в соцсети обновки. Так, Яна побывала в бутике Chanel и потратила там порядка миллиона рублей.

Рудковская опубликовала видео, на котором демонстрирует изделия из новой коллекции люксового бренда. Основным приобретением продюсера стала пляжная сумка за 600 тысяч рублей.

В дополнение к аксессуару Рудковская показала три слитных купальника эксклюзивных расцветок. По имеющимся данным, пляжные наряды обошлись Яне еще в 400 тысяч рублей. Знаменитость особо подчеркнула, что все вещи подобраны в самом маленьком размере, тем самым в очередной раз сделав акцент на своей идеальной фигуре.

Стоит отметить, что Яна Рудковская не первый раз хвастается, как сорит деньгами. В апреле она демонстрировала аксессуары, общая стоимость которых превышала полмиллиона рублей. Тогда в объектив попали очки Celine за 59,5 тысячи рублей и сумка Dior за 520 тысяч.