Лавров сделал заявление о БРИКС

БРИКС не будет торопиться с расширением числа стран-участниц на текущем этапе, даже несмотря на новые заявки.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

Глава МИД напомнил, что пару лет назад организация удвоила число участников, сейчас идет процесс налаживания взаимодействия в коллективе.

"БРИКС пару лет назад удвоил число участников, и нам нужно, если хотите, "притереться" к работе в новом, значительно расширенном формате", - объяснил Лавров.

В настоящий момент есть обращения по поводу членства, но пока нет смысла говорить об этом в публичном поле, отметил министр.

"Членство в БРИКС будет рассматриваться из тех государств, которые получили статус государства-партнера", - добавил он.

В настоящий момент в БРИКС входят 10 стран: Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. В список стран-партнеров тоже входят 10 стран: Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия.