Прохожий набросился с ножом на ребенка в Подмосковье

В Московской области задержали подозреваемого в покушении на убийство семилетней девочки. Нападение на ребенка было совершено в четверг, 14 мая.

По данным следствия, 21-летний молодой человек набросился с ножом на ребенка прямо на улице и нанес девочке несколько ранений. Затем преступник скрылся, однако правоохранительные органы оперативно его нашли и задержали.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк уточнила в своем MAX-канале, что две сестры 2016 и 2018 годов рождения гуляли на территории дачного поселка вечером 14 мая. Неизвестный мужчина достал из кармана нож и нанес одной из девочек ножевые ранения. Пострадавшую госпитализировали.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что задержанный мужчина страдает психическим расстройством и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Всего за три дня до нападения на ребенка он вернулся из больницы.

