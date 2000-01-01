Колесит по городам с Порошиной: куда пропал актер Ярослав Бойко

Накануне, 14 мая, Ярославу Бойко исполнилось 56 лет. Его путь к славе нельзя назвать легким, Ярослав мог вообще не стать артистом, ведь мечтал быть военным, как его бабушка — майор инженерных войск. Однако все пошло не по плану. Сегодня в фильмографии Бойко больше 100 картин.

По конкурсу не прошел

Лет до 18 Ярослав читать терпеть не мог. Не была ему интересна в школе литература. Вот математика или география — это совсем другое дело. А еще лучше — чуть ли не сутками гонять в футбол и мечтать о Киевском суворовском военном училище. Бойко родился в столице УССР.

Но в училище он не прошел по конкурсу. Пришлось идти в механико-металлургический техникум. Преимущественно ради того, чтобы назад в школу с документами не возвращаться.

Срочную воинскую службу проходил на румынской границе. В части имелась отличная библиотека. Начал Ярослав с "Тараса Бульбы", да так потихоньку и втянулся. После армии за компанию со знакомой пошел и поступил в Киевский театральный институт. Через два года решил перебираться в Москву, был принят в Школу-студию МХАТ. Еще студентом начал выходить на профессиональную сцену и сниматься в кино. А потом влился в труппу знаменитой "Табакерки".

"У нас есть брутальные актеры, а тех, кто может любить, почти нет. Этот молод и его сжигают страсти", — говорил о Ярославе Олег Табаков.

"Я один раз его за всю жизнь треснул"

В конце 1990-х Бойко женился на танцовщице и хореографе Рамуне Ходоркайте. Супруги дважды стали родителями. Сыну Максиму сейчас 27 лет, а дочери Эмилии 23 года.

Что касается "мужского" воспитания, Ярослав по большому счету большой противник любого рукоприкладства. Ему самому в детстве здорово доставалось, в том числе палкой.

Однако Бойко признался в программе "Мой герой", что однажды сын все-таки, что называется, напросился. "Он говорит: "Давай, отец, как следует, только смотри". Я один раз его за всю жизнь треснул, но я в этот удар вложил так, он по квартире вж-ж-ж!" — вспоминал артист.

Максим пошел по стопам отца — окончил знаменитую "Щуку", сегодня пробует свои силы в кино.

Почти 24 года назад у Ярослава появился внебрачный сын Ян. Его родила известная артистка Евгения Добровольская. Роман вспыхнул на съемочной площадке. На Добровольской Бойко не женился, но и с Ходоркайте тогда не расстался. По словам Евгении, с сыном актер не поддерживал отношения.

К материнству Порошиной отношения не имеет?

Фильм "Всегда говори "всегда", в котором Ярослав очень убедительно сыграл в паре с коллегой Марией Порошиной, прославил обоих в начале 2000-х. Но зрители до сих пор подозревают, что актеров связывает большее, чем профессия и дружба.

Очередные волны слухов поднялись, когда Порошина родила сына, а потом Ярослав заговорил о разводе с женой.

"Мой партнер по антрепризе к моему материнскому счастью ни малейшего отношения не имеет", — повторяет Мария до хрипоты, но ей не особенно верят.

Бойко и Порошина в настоящее время вместе играют в антрепризном спектакле "Снежный вальс", с которым ездят по всей стране. Их героев вновь связывают высокие чувства. А вот о новых работах Бойко в кино пока ничего не известно. В 2023-м вышли два сериала, в которых актер сыграл главные роли.