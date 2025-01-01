Следившую за генералом петербурженку приговорили к 16 годам

В Санкт-Петербурге суд приговорил россиянку к 16 годам колонии за подготовку теракта в отношении генерала Минобороны.

48-летнюю женщину признали виновной в содействии террористической деятельности и государственной измене, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Петербурженку задержали в конце июня 2025 года. По заданию украинских спецслужб она следила за российскими военачальниками, узнавала информацию о месте их проживания, членах их семей и номера автомобилей. Все собранные данные планировались использоваться для совершения террористических актов.

"После предотвращения теракта в отношении генерала силовики вышли на ее след и задержали как соучастницу", - рассказал собеседник агентства.

У задержанной изъяли телефон, в котором содержалась переписка с украинскими координаторами.