Выяснилось, зачем Путин созвонился с Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в пятницу, 15 мая, телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщает БелТА, политики обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю, экономику и оборону. Также лидеры государств поговорили о предстоящих совместных мероприятиях по указанным направлениям.

Ранее Владимир Путин напомнил, что Москва и Минск за 30 лет интеграционного взаимодействия смогли сформировать единое социально-экономическое, оборонное, миграционное, культурно-гуманитарное пространство. Этот процесс носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер.

Москва и Минск продолжают расширять партнерство по всему спектру областей взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. Белорусские военнослужащие проходят обучение на территории Российской Федерации, при этом акцент будет сделан на опыт, приобретенный ВС России в ходе ведения специальной военной операции.