Российских борцов допустили к международным турнирам без ограничений

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) согласилось допустить российских спортсменов на международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Об этом рассказал в пятницу, 15 мая, министр спорта России Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта поздравил всех с тем, что отныне "наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном".

Дегтярев, которого цитирует "Интерфакс-Спорт", напомнил, что борьба для России — это одно из самых "медалеемких" направлений. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт, причем велика заслуга президента России Владимира Путина, имеющего "огромный авторитет в этих видах спорта".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что пока не собирается восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР). МОК выразил встревоженность относительно эффективности борьбы с допингом в России на основании данных Всемирного антидопингового агентства.

При этом в апреле Международная федерация бокса (World Boxing) допустила россиян до участия на международных турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе и без государственной символики — без флага и гимна. Также предусмотрена некая процедура определения критериев допуска к соревнованиям.