Си Цзиньпин во время прогулки с Трампом пообещал отправить ему семена

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту США Дональду Трампу отправить в Вашингтон семена роз.

Во время прогулки по садам "Чжуннаньхая" — китайского аналога Белого дома – Трампу приглянулись крупные розы. К слову, в прошлом году в саду администрации президента США прошла реконструкция и розовых кустов, к недовольству Трампа, поубавилось.

"Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел", - восхитился американский лидер.

Си Цзиньпин в ответ об истории сада и пообещал отправить в Вашингтон семена роз.

Год назад по тому же саду Си Цзиньпин прогуливался с президентом России Владимиром Путиным.