В Общественной палате прошло заседание Ассоциации онкологических пациентов

Помощь тем, кто особенно нуждается в заботе и поддержке, обсуждали сегодня в Общественной палате России. Там прошло заседание Ассоциации онкологических пациентов.

В этом году общественная организация отмечает 10-летие со дня образования. Её участники не понаслышке знают, как важна своевременная помощь в лечении рака. На встрече обсудили итоги работы и результаты, которые удалось достичь ассоциации.

Так, за прошедшие годы она прошла путь от трех региональных отделений до всероссийской сети, охватывающей все субъекты страны. Реализованы масштабные программы поддержки, помощь в борьбе с заболеванием получили тысячи людей.

"За годы нашим слоганом было "Будем жить!" Но за 10 лет мы поняли, что у нас есть миссия - это "Люди помогают людям". Да, мы разные совершенно, простые люди объединились для того, чтобы помогать друг другу и помогать всем, кто столкнулся с этим страшным заболеванием", - рассказала Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй".