Собянин: Началась проходка тоннеля между станциями "Кедровая" и "Ватутинки"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" сообщил о начале проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро. Щиту предстоит пройти рядом с крупной автомагистралью - Калужским шоссе. Работы должны быть завершены уже в следующем году.

Громкий сигнал дает старт. Шестиметровый щит "Натали" приступил к проходке правого тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Это второй этап строительства Троицкой линии метро.

"Начали проходку правого тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро. Сегодня на южном участке этой ветки работают три щита одновременно. Постепенно разворачивается строительство шести будущих станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк". Впереди еще много работы, но нет сомнений, что этот один из важнейших проектов метростроения будет реализован в намеченные сроки – в 2029 году. Уже сейчас на действующих станциях ежедневно пассажиры совершают 100 тыс. поездок", – сообщил Собянин.

Рабочим придется непросто, ведь часть пути будет проходить через грунтовые воды, инженерные коммуникации и под Калужским шоссе. Но у железобетонной "Натали " большой опыт. С ее участием уже пройдены тоннели на строящейся Рублево-Архангельской линии и действующего БКЛ.

"Тоннелепроходческий комплекс "Натали" будет проходить на глубинах от 11 до 26 метров, в сложных горно-геологических условиях. Соответственно на пути тоннелепроходческого комплекса будут встречаться известняки различных категорий - трещиноватые, водонасыщенные. В целом каменноугольные породы", - пояснил Сергей Кидяев, генеральный директор АО "Объединение "Ингеоком".

Станции "Ватутинки" и "Кедровая" улучшат транспортную доступность для более чем 80 тысяч жителей ТиНАО. Время пути до центра города сократится в 1,5, а до БКЛ – в 2 раза.

"Станция предусматривает два надземных вестибюля, станция неглубокого заложения. В настоящее время ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована, также разработка котлована и креплений. Все работы ведутся в графике", - рассказал Кирилл Глумов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Изумрудная линия сделает удобнее жизнь двух миллионов москвичей и будет основой транспортного каркаса Новой Москвы. Всего 43 километра и 17 станций. Троицкая станет одной из самых протяженных в столичной подземке и самым большим участком за МКАДом.

По словам Сергея Собянина, вместе со строительством Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий южный участок Троицкой линии является приоритетным объектом московской программы метростроения до 2030 года. В общей сложности в ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию порядка 30 новых станций.