Парад поездов пройдет на Кольцевой линии метро

В депо "Северное" показали журналистам, как готовят подвижной состав перед выходом на линию. Именно отсюда, 91 год назад, вышли первые поезда.

Среди них - состав типа "А". Который проехал от Комсомольской до Сокольников. Всего к открытию были готовы свыше 50 вагонов. Управляли ими машинисты Ярославского - тогда Северного - направления железной дороги. Они и готовили первых специалистов. Были и интересные моменты.

"Локомотивная бригада состояла из трех человек: машинист, начальник поезда, это аналог помощника машиниста и проводник. Проводник находился в последнем вагоне. Тогда не было сигнала о закрытии дверей и проводник громким голосом кричал "Готов", когда все пассажиры заходили в вагон", - рассказала Анастасия Шаронова, главный специалист Корпоративного университета Московского транспорта.

К празднику в метро подготовили различные мероприятия. В том числе Парад поездов. Старые модели можно будет увидеть и прокатиться на Кольцевой линии в эти выходные.