В Кремле сделали заявление о визите Путина в Китай

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай закончена.
Поездка состоится совсем скоро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Все основные параметры визита согласованы.
"Завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы", - сказал он журналистам.
В скором времени Кремль сделает официальное объявление о визите Путина в Китай, подчеркнул Песков.
Ранее китайские СМИ сообщили, что Путин прилетит в Пекин в середине следующей недели. Встреча носит рутинный характер, поэтому никаких парадов и торжественных мероприятий не планируется.