Внук с потерянным видом сидел у гроба Владимира Молчанова: похоронил бабушку, маму и теперь дедушку

В Москве прощаются с Владимиром Молчановым. Телеведущий скончался 11 мая после долгой борьбы с раком. Ему было 75 лет. Из родных у ведущего остался только внук Дмитрий, вся семья ушла за четыре года.

Сначала не стало жены Молчанова Консуэло, затем умерла его сестра Анна Анна Дмитриева, а в марте после борьбы с раком скончалась дочь Анна.

15 мая 22-летний внук пришел проводить телеведущего в последний путь. На траурной церемонии, которая проходит в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке, Дмитрий сидел у гроба деда с потерянным видом. У молодого мужчины не осталось больше никого.

Возле церкви задолго до прощания собрались друзья, знакомые и коллеги Молчанова. Они несли охапки цветов. Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов положил к гробу коллеги букет белых роз.

Одним из первых пришел близкий друг покойного, фотограф, писатель Юрий Рост. "Владимир Молчанов был честный человек, нравственный, умный, настоящий русский интеллигент. Таких мало. А теперь стало еще меньше…" — произнес на траурной церемонии Рост.

Владимир Молчанов оставил указания относительно своих похорон. Последней волей умершего было отпевание, а затем кремация.