Кремль высказался о топливном кризисе на Кубе: "Ситуация сложная"

Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на фоне тяжелой гуманитарной обстановки в островном государстве. Об этом заявил в пятницу, 15 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал кубинцев "нашими друзьями", подтвердив, что ситуация, в которой оказалась Куба, "действительно сложная".

От каких-либо подробностей относительно помощи с поставкой энергоносителей на Кубу Дмитрий Песков воздержался, сообщает ТАСС.

Ранее российские власти не раз подчеркивали неприемлемость топливной блокады, которую устроили в отношении Кубы Соединенные Штаты ради достижения своих политических целей. Дмитрий Песков напомнил, что Гавана является "долгоиграющим партнером" Москвы, поэтому Россия не хотела бы видеть вторжение в эту страну.

Заместитель российского министра обороны Сергей Рябков отмечал, что Москва продолжает поддерживать Гавану, теме более что "солидарность, которую проявляет Куба в отношении наших соотечественников, беспрецедентна". Дипломат напомнил, как кубинцы помогали в реабилитации жертв Чернобыльской катастрофы и в преодолении последствий коронавирусной пандемии.