Дмитрий Крылов со слезами на глазах рассказал о последнем разговоре с Молчановым: "Потом он уже был недоступен"

В Москве прощаются с легендарным ведущим Владимиром Молчановым. Проводить в последний путь журналиста, которого миллионы зрителей помнят по программе "До и после полуночи", пришли коллеги, друзья, ученики. Многие не могут сдержать слез.

На траурную церемонию в Церковь Космы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке приехали Константин Эрнст, Александр Любимов, Елена Ханга, Яна Чурикова, Владимир Познер, Юрий Рост, Иван Цыбин и другие звезды. Все несли Молчанову розы — красные и белые.

У гроба коллеги вспоминали, каким был Владимир Кириллович. Каждый отметил, что Молчанов был невероятно интеллигентным, тонким и принципиальным человеком.

"Для меня это самый порядочный человек, самый достойнейший, которого я знал", — признался Дмитрий Крылов, ведущий передачи "Непутевые заметки".

Рассказал ДК, как сам себя называл Крылов в своей программе, и о последнем разговоре с Молчановым. "Мы виделись на китайский Новый год. Мы каждый год, уже 15 лет, наверное, встречали его вместе. После этого мы созванивались пару раз. Потом он уже был недоступен", — со слезами на глазах произнес 79-летний ведущий Первого канала.

Поделился Крылов и самым ярким воспоминанием о коллеге. Оказывается, Дмитрий Дмитриевич успел поработать с женой Молчанова. "Он доверил мне самое дорогое, что у него было, — свою жену Чату. Мы с ней вместе ездили на съемки в Панаму. Это очень яркое и красивое воспоминание", — признался ДК.

Напомним, Владимир Молчанов скончался 11 мая. Ему было 74 года. Ведущий боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее.