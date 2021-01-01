Лавров пригрозил журналисту оружием: "Я не шучу"

На пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Дели произошел инцидент с одним из журналистов.

Судя по видеозаписи с мероприятия, выступлению Лаврова мешал виртуальный переводчик присутствовавшего журналиста. Звук в гаджете корреспондента был настолько громким, что заглушал слова министра. Политик сделал виновнику инцидента замечание, но ситуация повторилась. Лавров попросил журналиста покинуть конференц-зал, подчеркнув: "Я не шучу".

Поскольку эта просьба не возымела действия, глава МИД России обратился к охране: "Ребят, выведите его отсюда". Затем на английском языке Лавров предупредил журналиста: "Сэр, извините… если не отдадите телефон, они (охранники — прим. ред.) достанут оружие". Эта ремарка вызвала смешки в зале, хотя дипломат сделал ее с абсолютно серьезным выражением лица.

Вскоре после случившегося официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в действительности инцидент завершился мирно: "Никого не выводили". Журналист внял, наконец, просьбам приглушить звук в своем телефоне, после чего пресс-конференция продолжилась в штатном режиме.

Ранее уже бывали случаи, когда Сергей Лавров шутя или всерьез делал замечания сотрудникам СМИ. В частности, на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в 2021 году главе российской дипломатии пришлось прервать свое выступление, поскольку одна из съемочных групп не успела подготовиться к началу работы. Министр риторически поинтересовался: "Это BBC такие манеры практикует, да?"