В Москве в субботу будет перекрыто Садовое кольцо

Информация для автомобилистов. Завтра на целый день будет перекрыто Садовое кольцо. Это связано с проведением эстафеты и открытием мотосезона.

С 4 утра ограничивать проезд будут на отдельных участках кольца, а с 6 часов полностью. После часа дня закрыта останется только внешняя сторона. Кроме того, в течение дня нельзя будет проехать к нескольким объектам в районе Садового кольца, в том числе к Курскому и Павелецкому вокзалам, а также Парку Горького.

Сегодня и до вечера субботы уже ограничено движение на Университетской площади. Ну и ещё завтра утром трамваи не будут ходить в центре Москвы. Движение планируют открывать после двух часов дня.