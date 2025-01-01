Минздрав оценил запасы жизненно необходимых лекарств в России

Россия располагает запасами жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в таком количестве, которого хватит для обеспечения потребности граждан в течение восьми месяцев. Об этом рассказал в пятницу, 15 мая, заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

Представитель Минздрава уточнил, что речь идет про консолидированный показатель, рассчитываемый с учетом данных системы мониторинга движения фармацевтических препаратов.

Глаголев рассказал, что перечень ЖНВЛП по итогам 2025 года был расширен с 820 до 841 международного непатентованного названия. При этом уровень розничных цен на жизненно необходимые лекарства за 2025 год увеличился на 4,7%, но это не превосходит уровень инфляции, сообщает "Интерфакс".

В апреле Федеральная антимонопольная служба сообщила, что добилась снижения цен на семь лекарств из списка ЖНВЛП. В частности, подешевели препараты для лечения сердечных, инфекционно-воспалительных и онкологических заболеваний.

В 2025 году Россия стала лидером по доступности орфанных препаратов. Огромный вклад в гарантированную помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями вносит фонд "Круг добра", стараниями которого почти 30 тысяч пациентов, теперь и в новых регионах, получают жизненно необходимые дорогостоящие лекарства.