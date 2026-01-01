Обновленную версию конного спектакля "Мир на двоих" представили на ВДНХ

Конный театр Кремлевской школы верховой езды показал обновлённую премьеру постановки "Мир на двоих". Она состоялась в историческом манеже Центра национальных конных традиций на территории ВДНХ.

Более чем часовая постановка включает в себя несколько блоков.

"В версии 2026 года изменили программу и визуальное оформление – добавили номера и элементы джигитовки, обновили состав труппы, музыку и световую партитуру. Также расширили прочтение поэмы Дмитрия Беседы "Стихи о забытом друге" об отношениях человека и лошади в разные эпохи, а на куполе манежа задействовали динамические и статические видеопроекции", - сообщает АГН "Москва".

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома. Ко Дню города работы завершатся. Все работы идут в плановом порядке.