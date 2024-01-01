Ставшая мамой в 52 года Маргарита Дробязко показала подросшую дочь: "Маленькое любознательное солнышко"

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями в декабре 2024 года. Литовская спортсменка родила первенца в московском центре акушерства имени В.И. Кулакова. Девочку назвали Николиной.

Слухи о беременности фигуристки ходили несколько месяцев, но в них мало кто верил. Народ был уверен, что информация о том, что 52-летняя Маргарита ждет первенца, распускается специально, а на самом деле малыша вынашивает суррогатная мать. Дробязко до сих пор опровергает эти домыслы.

А ведь с момента рождения Николины прошло уже полтора года. Малышка растет очень любознательной. Фигуристка в своем блоге поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью. Маргарита сняла на видео Николину с ее отцом Повиласом Ванагасом. Девочка капризничала и не хотела уходить из магазина в аэропорту без игрушки.

"Сколько всего интересного даже в ночном аэропорту для маленького, любознательного солнышка", — подписала кадры Дробязко.

Напомним, что Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас почти 40 лет вместе на льду и 25 лет в официальном браке. Они считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в фигурном катании. В одном из интервью спортсмен рассказал, что они с женой очень разные, тем самым дополняют друг друга. Поэтому в семье практически нет бытовых ссор и распределения обязанностей: кто что успевает, то и делает.