Путин оценил состояние экономики: минимальная безработица, рост ВВП

Владимир Путин 15 мая принял участие в совещании по вопросам экономики, передает ТАСС.

Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%, ВВП России в марте прибавил 1,8%, отметил президент.

По словам глав государства, принятые в последнее время правительством решения в экономике стали давать позитивный результат.

Путин поручил закрепить положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым.

Также президент сообщил, что деловая программа ПМЭФ будет обширной.

Ранее Кремль сделал заявление о кадровых перестановках из-за ситуации в экономике. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".