Кушанашвили публично обвинил больную раком Лерчек во вранье

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия не теряет надежду побороть рак.

Лерчек ходит в зал якобы по рекомендации врачей. Сохраняя физическую форму, она борется с болезнью. Однако такой подход к лечению многих озадачил. Люди не верят, что блогер неизлечимо больна.

Алана Мамаева призвала многодетную маму опубликовать в соцсетях медицинские документы, чтобы прекратить все пересуды. Лерчек не хотела выставлять самое сокровенное на публику, но в итоге сдалась. Она разместила на своей странице в соцсети медицинское заключение после сложной операции на позвоночнике.

Но фото документа не убедило Отара Кушанашвили. Телеведущий два года назад перенес операцию по удалению раковой опухоли и не понаслышке знает о болезни. Журналист резко высказался о Лерчек.

"Человек, который якобы разваливался на глазах, тягает и отжимает 600 килограммов! Доверия никакого нет. Эта инфоцыганка обесценивает борьбу таких, как я, с раком. Обесценивает тех, кто истинно болен. Вот почему я так резок. Невозможно в терминальной стадии вытворять то, что она вытворяет!" — отрезал Кушанашвили

Отар отметил, что поначалу верил Чекалиной, сопереживал ей и призывал к милосердию. Однако после появления видео из спортзала, на котором Валерия занимается со штангой, мнение телеведущего кардинально изменилось.