Заявление президента России Владимира Путина о том, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер мог бы претендовать на роль европейского переговорщика по Украине, было испытанием на политическую зрелость. Такое заявление сделал в пятницу, 15 мая, глава российского МИД Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, какую шумиху спровоцировало заявление Путина и этот тест на "политическую зрелость и чуткость", хотя нашлись в Европе политики, которые не стали отметать предложенный вариант.

В итоге "очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента", цитирует Лаврова РИА Новости.

Тем временем читатели портала Die Welt раскритиковали главу правительства Германии Фридриха Мерца за нежелание рассмотреть кандидатуру переговорщика, предложенную Москвой. Комментаторы призывают Мерца прекратить себя обманывать и заваливать избирателей пустыми фразами. Многие сетуют на то, что огромные суммы из карманов налогоплательщиков "безоговорочно и без какого-либо внятного плана продолжают отправляться Зеленскому".

Ранее столь же громкое обсуждение и недовольство большинства лидеров стран Европы вызвала статья Шрёдера для Berliner Zeitung о том, что необходимо избегать демонизации России. Экс-канцлер подчеркнул, что Германии важно стараться восстановить энергетические связи с российской стороной.