Внук Молчанова на похоронах сказал всего 9 слов, но они разрывают сердце

В Москве прошла церемония прощания с легендарным ведущим Владимиром Молчановым. Тело журналиста будет кремировано, так решил он сам.

Проводить в последний путь создателя программы "До и после полуночи" пришли коллеги, друзья, ученики. У гроба Молчанова стояли Константин Эрнст, Александр Любимов, Дмитрий Крылов, Елена Ханга, Яна Чурикова, Владимир Познер и другие знаменитости.

Первым на траурную церемонию в Церковь Космы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке приехал внук Молчанова Дмитрий. 22-летний мужчина за четыре года потерял всех родных. Сначала умерла его бабушка, затем мама, а теперь не стало и дедушки. Всю семью сгубил рак.

Дмитрий с тяжелым сердцем прощался с последним родным человеком. Он молча стоял возле гроба и плакал, держа в руках свечу.

"Перед выносом гроба с телом Молчанова из храма, каждый присутствовавший на прощании мог подойти к нему и сказать последние слова телеведущему. Когда подошла очередь внука, молодой человек склонился над гробом и что-то едва слышно прошептал", — сообщает "Телепрограмма".

Сразу после отпевания внук Молчанова подошел к журналистам, но смог произнести лишь два коротких предложения. Дмитрий сказал сквозь слезы, что рос в прекрасной семье. От его слов сжимается сердце.

"Я был счастливым человеком. У меня была прекрасная семья", — цитирует Дмитрия NEWS.ru.

Напомним, Владимир Молчанов скончался 11 мая. Ему было 74 года. Ведущий боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее.