Число пострадавших после атаки БПЛА в Рязани увеличилось до 28

В результате варварской атаки ВСУ по жилым районам Рязани погибли 4 человека, в том числе ребенок, еще 28 пострадали. Обновленные данные приводит Минздрав.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Раненых госпитализировали. Организована эвакуация жителей в пункты временного размещения. В результате падения обломков повреждены два многоэтажных дома. Идет разбор конструкций. Работают экстренные службы.

Кроме того, вражеские беспилотники сбиты над Белгородской областью. Осколки повредили две квартиры в многоэтажных домах, автобусную остановку и несколько автомобилей. Тяжелые ранения получил мужчина.