Афганистан предложил прислать трудовых мигрантов в Россию

Афганистан хотел бы направить трудовых мигрантов в Россию и видит интерес российской стороны в этом вопросе. Об этом рассказал в пятницу, 15 мая, министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

Как отметил политик, "есть общая заинтересованность — как со стороны России, так и со стороны Афганистана — чтобы достигнуть осязаемых результатов".

Однако препятствием к организации такой трудовой миграции остается языковой барьер. Совместная комиссия работает над этим вопросом, чтобы найти общее решение и достигнуть результата, цитирует заявление Азизи ТАСС.

Ранее посол исламского эмирата в Москве Гуль Хасан сообщал, что Москва и Кабул проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов. Гуль Хасан назвал Афганистан страной с молодым населением, подчеркнув, что ее правительство "прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе".

Между тем в рамках эксперимента по целевому привлечению иностранных работников МВД России предлагает схему с формированием миграционных хабов для временного пребывания приезжих и проведения необходимых процедур. Затем мигрантов будут распределять по регионам к работодателям.