Российские военные в зоне спецоперации наступают по всему фронту, оттесняя врага всё дальше на запад. Наносят сокрушительное поражение живой силе и технике ВСУ.

От атак с воздуха наши наземные силы надежно защищают расчеты ПВО. На кадрах ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Зенитчики сканируют небо круглосуточно, постоянно меняя позиции. Чтобы перейти из дежурного режима в боевой, им нужно всего 10 секунд.

Мощные удары по позициям неприятеля наносит артиллерия. В Запорожской области огнем 122-миллимитровой гаубицы Д-30 был ликвидирован пункт управления БПЛА противника в лесополосе.

Активно атакуют врага расчеты войск беспилотных систем. Бойцы Южной группировки уничтожили воздушным тараном сразу пять разведывательных и ударных дронов ВСУ, не дав им приблизиться к российским позициям. А в Харьковской области ударом с воздуха ликвидировали артиллерийскую установку боевиков, открыв нашим штурмовикам дорогу к наступлению.