Собянин: Во время атаки беспилотников на Москву ранены 12 человек

В результате атаки беспилотников на Москву ранены 12 человек. Об этом в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

Пострадала смена строителей на Московском нефтеперерабатывающем заводе, также повреждены три дома. По информации мэра, за последние сутки сбито более 120 БПЛА, летевших на Москву.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о гибели троих мирных жителей во время массированного налёта дронов на регион. В Истринском округе повреждены многоквартирный и шесть частных домов, в Красногорске дрон попал в многоквартирный дом, повреждены несколько квартир.

Минобороны сообщило об уничтожении за последние сутки 556 украинских беспилотников над регионами России.