Трамп пригрозил уничтожить критическую инфраструктуру Ирана за два дня

Соединенные Штаты в состоянии уничтожить критическую инфраструктуру Ирана за два дня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета.

По словам Трампа, военные США могли бы вывести из строя иранские мосты и электросети. На то, чтобы вывести из строя все, понадобилось бы два дня, убежден президент США.

Хозяин Белого дома подсчитал, что Вашингтон завершил операцию в Иране на 70-75%. США не все доделали до конца, но вернется и все закончит, приводит обещание Трампа агентство ТАСС.