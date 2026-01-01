Рособрнадзор объяснил, почему утечка материалов ЕГЭ невозможна

Рособрнадзор сообщил, что утечка материалов ЕГЭ невозможна из-за многоступенчатой защиты, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в Сети в преддверии основного периода ЕГЭ-2026 активизировались мошенники. Они предлагают якобы имеющихся у них контрольные измерительные материалы или "слитые ответы".

Рособрнадзор рекомендует не платить за связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ услуги. Также ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам свои данные.

Ранее Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ.