В кабмине утвердили официальные рекомендации по здоровому образу жизни

В России приняты методические рекомендации для россиян по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Документ утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой.

Как уточняет "Российская газета", особое внимание в рекомендациях уделяется питанию. Россиянам рекомендуют убрать из рациона или свети к минимуму полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. При этом советуют чаще есть некрахмалистые овощи.

Гражданам напоминают и про важность соблюдения питьевого режима, а также физической активности. Рекомендуется делать не менее 7 тысяч шагов ежедневно, почаще заменять лифт подъемом по лестницам, делать периодические разминки при сидячей работе.

Документ содержит также рекомендации по управлению стрессом — например, дыхательные упражнения, ведение дневника благодарности.

Российские власти уделяют особое внимание условиям для повышения физической активности граждан. Глава государства Владимир Путин призвал "выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что здоровый образ жизни "добавляет как минимум 10-15% к отведенному времени", имея в виду продолжительности жизни. Игнорирование здоровых привычек ведет к тому, что "последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней".