В Швеции заговорили о передаче Киеву задержанного сухогруза с россиянами

Сухогруз Caffa, следовавший под гвинейским флагом в территориальных водах Швеции и задержанный властями королевства, может быть передан Украине по ее запросу.

Как рассказали в местной прокуратуре, судно стоит пустое и закрытое в порту Треллеборг в ожидании решения о его возможной передаче Украине. Киев утверждает, что сухогруз нужен ему для некоего расследования.

По словам прокурора Хокана Ларссона, которого цитирует TV4, если шведский окружной суд даст согласие, судно будет передано Украине.

Ранее капитан Caffa, который является гражданином России, был освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств по обвинениям, предъявленным ему шведскими властями. Российская дипмиссия в Стокгольме обратилась к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа задержанного судна водой и продуктами.

Задержание Caffa произошло после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом задерживать перевозящие нефть танкеры так называемого теневого флота, чтобы разрушить "бизнес-модель России". На Западе полагали, что таким способом удастся лишить российскую экономику доходов, которые используются для финансирования специальной военной операции.