Заявление Путина о завершении конфликта вызвало переполох в Киеве

Фраза президента России Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не случайной. В Кремле не любят бросать слова на ветер - особенно когда дело касается серьезных вопросов, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

По мнению авторов, на закономерность указывает, в частности, любопытное "совпадение" событий, произошедших за последние несколько дней. После заявления Владимира Путина в Киеве началась новая волна коррупционных скандалов.

НАБУ и САП на этой неделе предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен. Затем ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называют, однако, по некоторым данным, речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове и друге и соратнике Владимира Зеленского Тимуре Миндиче.