Врачи оценили состояние пострадавших от массового отравления кадетов в Красноярске

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, возбудило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Следствие рассматривает дело о массовом отравлении воспитанников кадетского корпуса имени Лебедя.

Воспитанники начали обращаться в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции 14 и 15 мая. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, зафиксировано 33 случая отравления.

Возраст отравившихся детей, по данным ТАСС, составляет от 11 до 15 лет. Одного учащегося госпитализировали. Заболевание у кадетов протекает в легкой и средней степени тяжести. У нескольких заболевших выявили РНК норовируса.