Мэр столицы Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 91-летием.

Как отметил в своем посте мэр, 16 линий метро протянулись через весь город и сегодня больше 90% горожан живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса.

По будням, уточнил Собянин, поезда метро перевозят свыше 8 миллионов пассажиров, а машинисты, дежурные, диспетчеры, инженеры и многие другие специалисты создают высокий уровень комфорта и безопасности.

Глава города поблагодарил всех сотрудников метрополитена за большой вклад в развитие Москвы и доблестный труд.