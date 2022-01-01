Высший антикоррупционный суд Украины заявил, что за Андрея Ермака пока переведена только треть суммы залога в 3 миллиона долларов. То есть пока он остается в СИЗО. Примечательно, как еще день назад прибеднялся сам бывший глава офиса Зеленского, заявляя - у него таких больших денег нет. Хотя обвиняют Ермака в хищении почти миллиарда гривен. И сейчас находятся люди, как, например, бывший тренер сборной Украины по футболу Ребров, кто скидывается на залог. Не иначе как магия.

Кстати, о ней же говорили в Верховной Раде. Депутаты допрашивали министра здравоохранения по фамилии Ляшко. Ждали и гадалку, но она не пришла.

На суде Ермаку предъявили обвинение по статье о растрате имущества, полученного преступным путем. Из документов прокуратуры стало известно, что будучи главой офиса Зеленского он часто общался с гадалкой Вероникой Аникиевич. В телефоне женщина была записана как "Вероника Фэншуй". С ней Ермак советовался по поводу назначения людей на госдолжности. А на структуры НАБУ гадалка якобы наводила порчу, и водитель Ермака ездил на кладбище, закапывать там портреты врагов шефа.

Сама "Вероника Фэншуй" опубликовала пост в соцсетях, назвав все происходящее спецоперацией Кремля. Наше посольство в Киеве закрыто с 2022 года. Но если послушать команду Зеленского, в коррупции в их стране виновата Россия.

Впрочем, уже многим очевидно - небольшая группа во главе с Зеленским зарабатывает на войне. И Европа на это закрывает глаза. Один из немногих лидеров в ЕС, кто призывает остановить конфликт, - Роберт Фицо. Журналисты спросили его о переговорах в Москве. Его ответ: "Надеюсь, вы не ожидаете, что я сейчас все вам выложу. Самое важное в этих разговорах заключается в том, что в ЕС меня критикуют, но поверьте мне - потом, когда я иду в туалет, за мной идут и спрашивают прямо там: "Роберт, а что Путин рассказал?". А я отвечаю: "Почему, ради Бога, вы сами не пойдете к нему и не начнете диалог?" Мы должны вести с Россией нормальный диалог".

На этом фоне показателен пример Германии, где политики сделали все, чтобы убить собственную экономику. Там второй раз за неделю во время выступления освистали канцлера Мерца.