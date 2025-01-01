За год на должности канцлера Фридрих Мерц добился лишь одного стабильного результата – к нему намертво приклеилось прозвище "Врунишка Пиноккио". Пенсионера, который первым публично в социальных сетях обозвал канцлера лжецом за невыполнение предвыборных обещаний, даже хотели судить, но уголовное преследование официально прекратила прокуратура города Хайльбронн – из-за отсутствия состава преступления.

Немцев социологи регулярно спрашивают, насколько они довольны и работой Мерца, и работой всего правительства. Результаты опросов стабильно показывают отрицательную динамику. К маю – как раз к годовщине правления страной – Мерц практически пробил дно. В отличие от партии "Альтернатива для Германии", которая становится настолько популярной, что в сентябре в восточных землях Германии - территория бывшей ГДР – может победить на втором раунде важнейших региональных выборов. А в будущем и вовсе сформировать правительство без коалиции. Мерцу такие перспективы уже даже не снятся.

"Неделя за неделей – Мерц продолжает проигрывать. На данный момент только 13 процентов довольны его работой. И таким образом, Мерц бьет свой собственный негативный рекорд. Осень реформ так и не наступила, экономика не набирает обороты, разногласия в коалиции усиливаются. И Мерц достиг своего нового минимума – 85 процентов немцев им недовольны. Даже Олаф Шольц не чувствовал себя так плохо", - отметила журналист Жасмин Гебеле.

А ведь Мерц год назад во время дебатов буквально уничтожал Шольца, заверяя избирателей, что спасти Германию возможно только с новым канцлером. И вот спустя 12 месяцев опросы показывают, что население в принципе не против очередных досрочных выборов: 49 процентов считают, что действующее правительство можно распускать, потому что толку от него все равно нет.

Мерц же, в свою очередь, считает себя заложником обстоятельств: "Позвольте мне открыто заявить об этом – если мы хотим сохранить наше процветание в долгосрочной перспективе, если мы хотим обеспечить свободу и мир в нашей стране в долгосрочной перспективе, тогда мы должны меняться. Нас преследуют не только внешние кризисы, наши проблемы так велики еще и потому, что мы создавали проблемы сами себе. И теперь нам их нужно решать. Мы просто не смогли вовремя модернизировать нашу страну".

Вообще-то программа реформ Мерца рассчитана до 2030 года и за 5 лет должна вернуть Германию в ее лучшие времена процветания. Но спустя год канцлер все еще продолжает планировать, не переходя к действиям. Ну, вот, например, Мерц обещал лишить пособий тунеядцев, обещал провести масштабную налоговую реформу, обещал инвестиционный бум, обещал стимулировать работающих пенсионеров и увеличить пенсионный возраст, обещал понизить цены на электроэнергию, И вроде бы часть инициатив вполне могла бы быть эффективной и жизнеспособной, но коалиция считает иначе. И все инициативы Мерца блокирует. Объясняя это тем, что, в отличие от канцлера, не готова отказываться от социального государства.

"Ты прекрасно знал всю меру и степень глубины ответственности, которая на тебя возлагается, ты прекрасно знал, с кем придется работать. Ты прекрасно знал, что эти две партии - антагонисты, что они договориться ни о чем не смогут, что будет очень сложно имплементировать решения", - указал политолог Грегор Шпицен.

Вот и на этой неделе на федеральном конгрессе Объединения немецких профсоюзов Мерца освистали за его пенсионную реформу и демоГрафическую математику. Под ними он понимает неизбежность сокращения социальных расходов и повышение пенсионного возраста.

На самом деле, у Мерца, несмотря на то, что он миллиардер, его даже сравнивают с Трампом, с математикой проблемы. Так, он обещал не брать новых государственных кредитов, но как только стал канцлером – тут же изменил свою же формулу.

"Многие граждане за него проголосовали потому, что действительно всех уже несколько достала трата на "зеленую" энергетику и помощь беженцам. После того как Мерц приходит к власти - буквально через несколько дней его первым предложением является то, что мы должны взять в долг у самих себя у будущих поколений немцев 800 миллиардов евро. Даже не 60, про которые говорили социал-демократы, а 800. И эти деньги должны пойти на развитие инфраструктуры и на повышение обороноспособности, то есть они смешали два понятия", - продолжает Шпицен.

А еще именно при Мерце деиндустриализация Германии достигла своего пика. По данным Федерального статистического ведомства за 2025 год, в стране официально обанкротились более 24 тысяч предприятий. И это антирекорд за последние 10 лет. Даже при Шольце показатели были на 10 процентов меньше.

Но Мерц умудрился не только экономику страны доразвалить. Он еще и с Америкой успел поссориться. В апреле он заявил, что у администрации Трампа "нет убедительной стратегии выхода из войны с Ираном", на что Дональд рекомендовал Фридриху чинить свою разваливающуюся страну и меньше вмешиваться в чужие дела.

"Канцлер Германии пытается приуменьшить разногласия с президентом США после его заявлений, что Иран унижает Америку. Трамп резко отреагировал на это, заявив о планах вывести американские войска из Германии и ввести дополнительные пошлины на автомобили из ЕС. Значит, дела и в без того испытывающей трудности Германии пойдут еще хуже", - констатировал Энда Брэди, ведущий Roundtable.

Спасаться Мерц решил при помощи ВПК. На этой неделе немецким журналистам стало известно, что крупнейший европейский производитель военной техники собирается покупать заводы "Мерседес" и "Фольксваген", чтобы производить на них бронемашины. То есть Германия, очевидно, окончательно встает на военные рельсы, так что удивительная популярность министра обороны Писториуса уже не кажется такой удивительной. В майском имиджевом рейтинге политиков именно Борис Писториус занял первое место. Для сравнения - Мерц находится лишь на 19-м месте. Предпоследнем.

По мнению аналитиков, главный секрет Писториуса в том, что он умеет разговаривать с народом, именно поэтому, даже несмотря на сегодняшние проблемы в немецкой оборонке и новую непопулярную модель цифрового воинского учета среди молодежи, народ ему все равно симпатизирует.

"По военной технике там отдельный момент. Например, военная техника должна быть оснащена новыми средствами связями цифровыми – потратили на это 1,3 миллиарда евро. Оказалось, ничего не работает, даже в нескольких километрах. То, что установили, - это позапрошлый век, даже не прошлый. Германия не в состоянии строить своими силами боевую авиацию. А с партнерами по НАТО в этом плане отношения натянутые", - объяснил Шпицен.

Восхищаться лучшими из худших для современной Европы становится нормой. Как подметил британский журнал Economist, сегодня некогда локомотивами Европы - Германией, Британией, Францией – управляют лидеры не просто с низкими рейтингами, а с отрицательными. И именно эти непопулярные европейские политики парализуют работу ЕС.

Вопрос только в том, как и почему эти непопулярные лидеры выигрывают на выборах. Ну, или европейцам просто не из кого выбирать. Так что остается довольствоваться малым – и отвыкать от некогда стабильно сытой жизни.