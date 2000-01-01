"Мы пошли навстречу - в засаду": о московском саммите 1972-го и его последствиях

В конце мая 1972 года слово "разрядка" прочно вошло в советский политический лексикон. А ведь совсем недавно в мире очень явственно пахло порохом. Весьма натянутыми были тогда отношения с Китаем. С США война могла разразиться в любой момент. Во Вьетнаме Америка бомбила союзников СССР, а в порту Камфа под обстрел попал даже советский теплоход. Боцман погиб, несколько матросов ранены – классический casus belli. Повод для объявления войны. Но им не только не воспользовались. В советских газетах инцидент даже не упоминался. Пока не получалось окончательно договориться на Востоке, Советский Союз всеми силами искал мира с Западом.

"С 1969 года МИД инициирует вопрос, что нам надо искать пути примирения с Западом, Добиться неких разрядочных соглашений с Европой и США. Или и с теми и с другими, потому что, по сути дела, мы не выдержим войны на два фронта. Никсон, придя к власти, стал делать некие такие замирительные заявления в отношении Советского Союза. А дальше - действительно совершает секретный внезапный визит в Пекин. Который вот немножко поддавливает Советский Союз к тому, чтобы тоже наладить как-то взаимоотношения. Конечно, Вашингтон специально разыгрывает некоторое соперничество в этом деле между Советским Союзом и Китаем", - рассказал Михаил Липкин, доктор исторических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН.

Резкий публичный разворот американского лидера на коммунистический Восток поразил мир не меньше, чем высадка на Луну. Еще бы. Ведь свою политическую карьеру Никсон сделал на поиске и разоблачении, как он выражался, "скрытых красных". И вдруг – он с Брежневым и Мао на Красной Площади и на Тяньаньмэнь, в Пекинской опере и в Большом Театре.

Диву давались и американцы, и китайцы, и советские граждане. Особенно – москвичи. Город к приезду американского президента изменился до неузнаваемости. Библиотеку Ленина выкрасили в белый цвет. Старую застройку перед Кремлем снесли и посеяли газончик. Горожане тут же окрестили его "лужайкой Никсона". Теперь здесь – памятник князю Владимиру. На полках магазинов появились дефицитные продукты. Газеты перестали упоминать Вьетнам и клеймить "ястребов из Пентагона". Советским пропагандистам, обожавшим "посылать сигналы", все это тогда казалось абсолютно оправданным.

"Проведенные в Москве переговоры подтвердили, что, несмотря на различия между социальными системами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, улучшение отношений между Советским Союзом и США возможно. Возможно и развитие делового сотрудничества", - так писала в мае 1972-го советская "Правда".

Оснований для такого оптимизма, казалось, более чем достаточно. Подписаны договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и систем противоракетной обороны. Принята декларация об основах взаимоотношений между странами. В ней – про равенство стран. Про взаимное уважение и невмешательство в дела друг друга. Про решение споров исключительно за столом переговоров. Про обязанность предотвращать конфликты или ситуации, способные вызвать международную напряженность. Словом, прекрасный документ. И, как верили тогда в Москве, бессрочный.

"Я прижал Никсона по всем вопросам, так что ему и деваться было некуда", - хвастался потом соратникам Леонид Ильич. С глазу на глаз с Никсоном он тогда провел целых 16 часов. Лично возил его на свою дачу в Завидове. Подарил катер на подводных крыльях. В ответ получил кадиллак "Эльдорадо". Договорились даже о рукопожатии в космосе. Знаменитая стыковка кораблей "Союз" и "Аполлон" через три года действительно состоится.

В общем, из Москвы 1972-го улетал, как надеялись, уже не ярый антикоммунист, а друг. Если не СССР, то лично Леонида Ильича. В 1973-м он поехал в США с ответным визитом. Как тогда думали – закрепить успех. Шутки, тосты, отличное настроение. У Брежнева – абсолютно искреннее. СССР к этому моменту – на пике своей силы. Достигнут полный ядерный паритет с США. Освоены сибирские нефтегазовые месторождения. Полным ходом развивается промышленность. СССР летает в космос, собирается строить БАМ и принимать у себя Олимпиаду.

А вот улыбки американцев – несколько натянуты. Доллар уже два года как официально не обеспечен золотом. Война во Вьетнаме – практически проиграна. Лунная программа – прекращена. Дальше, кстати, стало еще хуже. После того как Америка поддержала Израиль во время войны Судного дня, арабские страны ввели эмбарго на поставки нефтепродуктов. И западный мир стал выглядеть вот так: километровые очереди на заправках, лошади вместо машин, двигатели на дровах, принудительные "дни без машин" и массовые увольнения с закрытых предприятий.

В этот момент, как вспоминали потом некоторые сотрудники ЦК КПСС, на закрытых заседаниях Политбюро даже предлагалось добить Запад. Но Брежнев на это не пошел. Раз обещали торговать, а не воевать, то так и будет. Тем более, что это казалось выгодным всем.

"Советский Союз и сам Брежнев были очень заинтересованы в торговле. Брежнев встерчался с генеральным директором "Пепси Колы". Завод "Пепси" был открыт в Советском Союзе, завод водки - в США. Была куча интересных разрядочных проектов - "Северная звезда", например. Это подводный нефтегазопровод в США, на Аляску. Другие огромные проекты обсуждались", - продолжает Липкин.

Нефть и газ из Сибири именно тогда пошли не только в "братские соцстраны". Выгоды казались очевидны. Но американские аналитики забили тревогу: еще немного - и Западная Европа может уйти из сферы влияния США. Мало того. К 2000 году Советский Союз может стать единственной сверхдержавой планеты. Советское рыцарство и скрупулезное соблюдение принятых обязательств никто не оценил. Даже колоссальными выгодами пожертвовали. Потому что запомнили главное - как пришлось вежливо улыбаться русским. Именно из-за этого, а не из-за скандала с прослушкой, Никсону, считают эксперты, в итоге и пришлось оставить президентский пост.

"Только очень наивные люди верят в то, что Никсону пришлось уйти с президентского поста из-за того, что были прослушки. Это не более, чем повод. Главная же причина в том, что Никсон вошел в противоречие с глубинным государством. Одним из проявлений этого конфликта с глубинным государством была политика разрядки Никсона по отношению к СССР. Никсон попытался выйти из холодной войны и попытался обеспечить мировую гегемонию США через взаимодействие с СССР. Через установление дуумвирата, в котором, естественно, США будут играть первую скрипку", - отметил историк и политолог Игорь Шишкин.

Никакого паритета, дуумвирата и прочего равноправия. Все следующие президенты намек поняли. Рейган так и вовсе окрестил СССР "Империей зла". Кстати, в 1973-м он, тогда просто актер, тоже встречался с Брежневым. И даже подарил ему ковбойский пояс. Советский лидер обожал вестерны. Президент Рейган вкусы и привычки советских людей и их руководителей продолжил изучать более чем тщательно. Раз военное противостояние невозможно, советскую экономику холодная война в клочья не разорвала, а паритет неприемлем, оставалось одно. Любым способом устроить в СССР внутренний взрыв.

"Ко времени Брежнева и Никсона был установлен стратегический паритет. И Никсон в этих условиях принял решение добиваться американской гегемонии через взаимодействие с Советским Союзом. Это было отвергнуто. И, соответственно, Рейган уже выполнял другой заказ. Через подрывную деятельность разрушать Советский Союз. Стратегическая линия не менялась", - добавил Шишкин.

Дух "Москвы 72-го" выветрился очень быстро. Да, сменивший Никсона президент Форд поставил свою подпись под Хельсинскими соглашениями о нерушимости послевоенных границ, об уважении суверенитета и территориальной целостности стран, об уважении к правам человека. Но буквы документа, который в СССР преподносили как колоссальную дипломатическую победу, оказались не более чем ловушкой для всего советского блока.

"Неслучайно Джон Гэддис, такой американский историк-ревизионист, говорил о том, что разрядка была фактически моральной западней для Советского Союза. Полностью открывшись и пойдя навстречу, мы получили засады внутри", - заключил Липкин.

Пока в СССР верили, что возможны мирное сосуществование, конвергенция, как тогда любили говорить, и взаимовыгодное партнерство, его противники готовились к финальной схватке. После Никсона это уже и не думали скрывать. А сам он, кстати, еще раз приехал в Москву в апреле 1991-го. Уже без подарков. С разносом Горбачеву за попытку восстановить действие советской конституции в Прибалтике. Горбачев оправдывался и заверял в верности. Но приехавший по поручению действующего американского президента экс-президент был неумолим. "Будущее – за Ельциным", - прямо заявил он тогда на конференции по итогам своего нового визита в Москву.

Советскому Союзу оставалось жить ровно 250 дней.