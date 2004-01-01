Давно известное специалистам, но непривычное для общественности слово вдруг зазвучало с телеэкранов после того, как ВОЗ распространила сообщение о гибели трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius. К тому моменту, как мир широко заговорил о хантавирусе, в страшной реальности пассажиры "Хондиуса", оказывается, жили уже почти месяц. 1 апреля судно вышло из аргентинского порта Ушуая и направилось в круиз по Атлантическому океану. 11 апреля к судовому врачу обратился гражданин Нидерландов с жалобами на высокую температуру, боли в голове и животе. Спустя несколько часов мужчина скончался. Через несколько дней умерла его жена. Затем - еще один путешественник из Великобритании. Первоначально установить причины не удалось.

В начале мая, когда происходящее на лайнере стало достоянием общественности, он вынужденно лег в дрейф в океане. Принимать инфицированное судно порты отказывались один за другим. Взаперти и в неизвестности оказались около 150 граждан - в основном США, Великобритании и Испании. Все - люди состоятельные. Стоимость круизов по таким маршрутам на лайнерах ледокольного класса может доходить до десятков тысяч долларов.

Как же получилось, что на судне произошла вспышка хантавируса? Свое название он получили по реке Хантан в Южной Корее. Именно там в 1978 году впервые удалось выделить первый штамм семейства. К тому моменту ученые уже два десятка лет пытались выяснить причину болезни, от которой в годы Корейской войны пострадали три тысячи военнослужащих сил ООН. Пассажиров лайнера поразил один из редких и опасных штаммов. Дело в том, что носителями инфекции являются мелкие грызуны. В частности - карликовый рисовый хомяк. Заразиться можно, если в организм вместе с пылью попадут частицы высохших экскрементов животного.

Вирусологи говорят: от человека к человеку хантавирус не передается. Кроме одного штамма. Андского. Который как раз и фиксируется в Южной Америке, откуда начали свой круиз пассажиры злополучного лайнера.

"Существует около 50 разных видов хантавируса, из них для человека заразны несколько видов. Что касается вируса Андес, есть мнение, что он способен передаться от человека к человеку при тесном контакте", - подтвердил Анатолий Альтштейн, вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Это может быть объяснением в случае умерших супругов из Нидерландов, но вряд ли с ними тесно контактировал британец, как и другие пассажиры "Хондиуса". Но дальнейшее развитие событий поставило под сомнение теоретические выкладки специалистов. 10 марта лайнеру все таки разрешили зайти в порт Гранадилья на Тенерифе, а его пассажиров под строжайшим контролем и в изолирующих костюмах спецрейсами начали доставлять по домам.

Инкубационный период штамма Андес - до 8 недель. Изначально карантин планировали провести на судне, но люди уже готовы были поднять бунт и в результате теперь разлетаются по всему миру. Там их тоже ждет длительная изоляция, но новые случаи заболевания множатся с каждым днем.

Из пяти граждан Франции, эвакуированных с "Хондиуса", заболела одна женщина. Остальные отправлены на карантин, как и еще 22 француза, которые контактировали с инфицированными во время пересадок в аэропортах. Дело в том, что некоторые пассажиры сходили с судна по ходу круиза. Сейчас их ищут, но задача крайне непростая. Помимо Франции, зараженные уже выявлены среди граждан Швейцарии, Израиля, ЮАР и США - всего 11 случаев. Состояние пациентов тяжелое

"Хантавирусы вызывают два типа заболеваний. Один тип - это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она все-таки не высокосмертельна. А вот другой тип хантавирусов, как нашумевший сейчас Андес, вызывает другой тип заболеваний. Страдают сердце и легкие. Здесь летальность в среднем где-то порядка 30 процентов, а могут быть вспышки, где 50-60-70 процентов летальности", - уточнил Альтштейн.

Причину распространения именно штамма Андес еще предстоит выяснить. А журналисты и ряд экспертов уже заговорили о его искусственном происхождении. Или, возможно, намеренном распространении. Вспомнили, как еще в 2021 году в одной из лабораторий в Австралии обнаружили пропажу более 300 образцов опасных биоматериалов, среди которых вирус бешенства и... хантавирус. Причем, известно от этом стало только в 2024-м.

Совпадение или нет, но во вторник глава национальной разведки США заявила, что ведомство начнет расследование в отношении американских биолабораторий, в том числе на Украине. Цель - установить, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно исследования проводятся. Тулси Габбард уверена: демократы годами замалчивали правду.

"Скорее всего, это вирус дизайнерский, то есть рукотворный. В 2014 году Обама запретил опасные эксперименты в США, и они их перенесли на территории третьих стран. Вполне возможно, что хантавирус как раз связан с деятельностью этих лабораторий. В 2004 году подписали договор США с Украиной, а конкретно - министерство здравоохранения Украины и министерство обороны США. Как вы понимаете, такие два разных ведомства просто так соглашения не заключают", - указал Игорь Никулин, военный эксперт, политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению.

И тут вспоминается - ведь к чему-то же готовил мир глава Всемирной организации здравоохранения в 2024 году. И хотя сейчас начало новой пандемии отрицает, но действия организации и связанных с ней структур наводят на определенные мысли. В апреле, еще до официального заявление о заболевании на круизном лайнере, ВОЗ провела имитационные учения по борьбе с распространением некоей болезни. А еще раньше биотехнологический гигант "Модерна", как выясняется, начал исследования вакцин против хантавируса.

Причем к концернам вроде "Модерны" и "Пфайзера" есть и отдельные вопросы. Прежде всего - по качеству самих препаратов. Как известно, вакцины от коронавируса имели множество побочных эффектов, но при этом буквально озолотили производителей. Теперь же ковид в прошлом, а счета поистощились. Так не пришло ли время их пополнить.

"Совершенно неважно, есть этот вирус или нет. Он в любом случае будет использоваться для организации социального ландшафта, назовем это так. Для того, чтобы люди опять согласились сидеть в карантине, нужно очень много погибших. Слава тебе, Господи, пока этого нет. Но двигаться в эту сторону можно. Причем здесь лекарственная мафия и государственная власть могут вполне идти рука об руку. Есть возможность всех напугать, по домам рассадить - напугаем. Нет такой возможности - хоть денег с них возьмем", - объяснил Дмитрий Журавлев, политолог, научный руководитель Института региональных проблем.

Вот только создатели пугающих мифов не учитывают одного - человечество после пандемии коронавируса получило не только физиологический иммунитет, но и ментальный.

"Абсолютно нельзя сравнивать то, что было у нас с коронавирусом, и то, что происходит сейчас. Вероятность возникновения пандемии очень мала. Другое дело, что наши зарубежные коллеги допускают все время ошибки. Вот то, что произошло с вирусом обезьяньей оспы, - это же все вопиющие случаи, когда их службы могли бы с этим справиться. Правда, у них нет такой серьезной службы, как у нас. Эпидемиология - это все-таки русская наука. Все великие ученые в этой области - это наши исследователи", - отметил Виталий Зверев, вирусолог, иммунолог.

Одновременно российские эксперты напоминают - биология сегодня развивается небывалыми темпами. При этом никто не может дать гарантий, что, в частности, на Западе, в каждой отдельно взятой лаборатории ответственно подходят к работе и не используют свои открытия в интересах тех или иных политических элит. Именно по их воле человечество может быть подвергнуто наибольшей и, не исключено, смертельной опасности.