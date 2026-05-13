Перед смертью Владимир Молчанов вместо лечения в Израиле сидел в бомбоубежище

Сегодня, 15 мая, состоялись похороны прославленного журналиста и телеведущего Владимира Молчанова. Свои последние дни он провел в израильской клинике.

Однако, по словам Арины Шараповой, он вовсе не планировал там лечиться. Изначально журналист намеревался работать, но в какой-то момент ситуация резко изменилась, причем не по его воле.

"Он поехал туда читать лекции и сниматься для какого-то местного русскоязычного канала, рассказывая о своем опыте работы на телевидении, встречах с интереснейшими людьми... И еще параллельно он книгу писал. В итоге вместо того, чтобы работать, он две недели сидел в бомбоубежище, потому что это было начало той самой тяжелой ближневосточной истории конфликтной. Не могу сказать, что он там лечился: ну, может, зашел ко врачу пару раз..." - рассказала Арина Шарапова "МК".

О свое здоровье Молчанов, по словам журналистки, не любил говорить. Она вспомнила, что он дважды болел коронавирусом, тогда ему помогали друзья, врачи, и ведущий старался не демонстрировать свое плохое самочувствие.

"Когда мы ему звонили, он шутил. Не знаю, как он умудрялся шутить, когда у него было практически 90 с лишним процентов поражения легких. Но у него характер-то был посильнее, чем болезни, поэтому он выкарабкался, так я считаю. Но в этот раз потеря близких, к сожалению, скосила его наповал", - констатировала журналистка.

Напомним, незадолго до смерти Владимир Молчанов практически потерял всех своих родных: четыре года назад скончалась его супруга Консуэло, затем не стало сестры, комментатора Анны Молчановой, а в марте умерла единственная дочь Анна. У Молчанова остался только внук Дмитрий.

