Премьер-министр Словакии Роберт Фицо желает, чтобы мир на Украине наступил как можно быстрее. К сожалению, это не в его руках. А если Европа будет и дальше разжигать эту войну, как она делает это сейчас, то боевые действия затянутся надолго, сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова.

Словацкий премьер призвал европейских политиков вести с Россией нормальный диалог. Это лучше, чем спрашивать потом Фицо в туалете о содержании его разговоров с Путиным.

По словам Фицо, посредником на переговорах Европейского союза с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу. Невозможно послать на переговоры о мире с Москвой человека, который ничего не знает о России, приводит слова Фицо РИА Новости.