Два десятка политических центров и военных объектов вошли в список целей, по которым Россия якобы намерена нанести удар. Добытые разведкой сведения раскрыл в своем Telegram глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как написал украинский лидер, документы получили специалисты Главного разведывательного управления Министерства обороны. Зеленский утверждает, что бумаги свидетельствуют о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине.

Также украинский лидер сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в конфликт с Украиной. По словам Зеленского, Москва якобы подталкивает белорусского президента Александра Лукашенко к агрессивным действиям.